Crise no Psol: em reação a Técio, parlamentares tentam atrair filiados para "resgatar" sigla

Gabriel Aguiar, Adriana Gerônimo e Renato Roseno são parlamentares eleitos pelo Psol no Ceará / Crédito: Reprodução/Instagram Renato Roseno

Em meio à crise interna que causa turbulências no Psol Ceará, parlamentares eleitos pela sigla buscarão reforçar a militância com novas filiações, para tentar retomar o comando do partido. O partido vive hoje uma situação curiosa, com seu único deputado estadual eleito, Renato Roseno, além dos dois vereadores da sigla em Fortaleza, Gabriel Aguiar e Adriana Gerônimo, não tendo maioria dentro do Psol, o que tem gerado embater interno, com a discordância acerca de posicionamentos tomados, principalmente no que diz respeito à manutenção de dirigentes partidários nos cargos mesmo após nomeações para gestões em governos municipais ou estadual.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Essas maiorias artificiais que tomam o aparato partidário só existem porque fazem filiações em massa. Queremos que as pessoas que militam conosco se filiem para retomar a coerência programática", explicou Renato Roseno ao O POVO, confirmando que estão programando atos para que isso ocorra em maior número.

Animação permanente Para Adriana Gerônimo, também vereadora do Psol na Capital, o esforço de animar a militância é permanente. "Nosso esforço para fortalecer o partido e animar a militância é permanente. Faremos em breve atividades de aproximação de novos militantes", admitiu. Interesses comuns Segundo Ailton Lopes, suplente de vereador e ex-presidente do partido, a iniciativa de buscar pessoas que "se identificam com nosso projeto e nossos ideai"' para se filiarem conta com a participação dos parlamentares já citados, mas também com "vários e várias camaradas, nossa militância politica e social".

"Estamos nós, que fazemos e queremos o Psol como um partido vivo e democrático, socialista e com independência de classe em defesa do meio ambiente e do povo trabalhador e contra toda forma de exploração e opressão, nos organizando e convocando as pessoas que se identificam com nosso projeto e nossos ideias a se filiarem e lutarem para retomar o partido", afirmou ao O POVO. Ele afirma haver grupos no partido que buscam filiações para usar a sigla para interesses próprios. "Retomar o partido de uma burocracia que filia pessoas para ganhar congressos, sem qualquer debate, afim exclusivamente de usar o partido para interesses próprios", conclui. Dentro do leque de reclamações do grupo, também está inclusa a questão financeira, como por exemplo envolvendo valores recebidos via fundo partidário pelo ex-candidato do Psol a prefeito, Técio Nunes, e de algumas candidaturas a vereador, mas que, segundo ele, não se viu investimento real nas campanhas, que acabaram por ter votações muito baixas.

Entre cargos e independência Além dos três parlamentares eleitos pelo partido, as correntes Subverta, Insurgência, Terra Comum, Resistências, Centelhas, Rebelião Ecossocialista e Movimento Esquerda Socialista prometem recorrer na Nacional do Psol para que os dirigentes do partido que adentraram em gestões de outras siglas sejam afastados dos cargos dentro da sigla. Presidente municipal do partido, presidente da Federação Psol/Rede e membro do diretório nacional do Psol, Técio Nunes foi nomeado para a Coordenadoria Especial de Políticas sobre Drogas da gestão Evandro Leitão (PT), em Fortaleza. Além dele, Alexandre Uchoa, presidente do Diretório Estadual, foi nomeado assessor de Leitão no Gabinete do Prefeito. Em reunião realizada no último sábado, 18, presidida por Uchoa, a Estadual pessolista liberou os dirigentes para assumirem as nomeações sem precisarem afastar-se das funções no partido.