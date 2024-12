Médicos promovem ação solidária de Natal para comunidade no Jangurussu

O Coletivo Rebento distribuiu cestas básicas e doces para as crianças na comunidade João Paulo II, no Jangurussu / Crédito: Divulgação/Camila Montezuma/Jessica Freire/Coletivo Rebento Médicos

O Coletivo Rebento/Médicos em Defesa da Vida, da Ciência e do SUS reuniu nesta segunda-feira, 23, profissionais da saúde cearense que integram o seu Grupo de Trabalho Assistencial para a distribuição de cestas básicas e itens natalinos a 60 famílias. A ação aconteceu na comunidade João Paulo II, no bairro Jangurussu. Além das cestas com frango assado, pão de coco e refrigerantes, um café da manhã foi oferecido à população local, com sacolinhas de doces para as crianças e doações de roupas e calçados.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A confraternização natalina celebrou as atividades já realizadas na comunidade em 2024 pelos 27 integrantes do GT Assistencial do Coletivo Rebento. “O público-alvo são mulheres, (mães) solo, que trabalham com reciclagem”, explicou a oftalmologista Cynthia Loiola ao O POVO.

“Todo ano, a gente faz várias ações com cestas básicas, assim como ações de educação e saúde, falando de vacinação, de vida saudável, alimentação saudável. São vários tópicos que falamos ao longo do ano”, acrescentou. Natal Sem Fome: Fortaleza e Bem Tricolor lançam ponto de doação para campanha | CONFIRA Médicos cearenses distribuem cestas básicas em ação solidária

Desde 2020, o GT Assistencial do Rebento realiza visitas à comunidade João Paulo II. Os médicos participantes se encarregam da compra de produtos e auxiliam na montagem das cestas básicas.