Assentamento mais antigo do Cariri vai ganhar barragem de abastecimento de água

O Assentamento 10 de Abril, localizado no município do Crato, a 538,53 km, vai ganhar uma barragem de pequeno porte, com capacidade de 163 metros cúbicos (m³), para "garantir o abastecimento de água para consumo humano na região, dessedentação animal e apoio à agricultura familiar", segundo a Secretaria dos Recursos Hídricos (SRH). A comunidade abriga 42 famílias. A previsão é que a obra comece em aproximadamente um mês, a depender de um repasse financeiro a ser feito pelo Hierárquico Governamental no MAPP 701, necessário para a emissão da ordem de serviço. "Após o início, a execução do barramento deverá ser concluída em um prazo estimado de dois meses", cita a secretaria em nota.

De acordo com o Adriano Nunes Ferreira, presidente do Assentamento, a construção vem para substituir um outro açude que existia no local, mas que foi destruído no ano passado para as obras de transposição do Rio São Francisco. "Essa construção é de grande importância para a comunidade. A gente cria muitos animais, gados e essas coisas. O açude que foi demolido era onde os animais bebiam água. Então, vai ajudar muito nesse processo". O 10 de Abril é o assentamento mais antigo da região do Cariri, fundado em 1991. "O Assentamento foi uma grande luta do movimento sem terra. Eles saíram juntando gente da região para fazer essa ocupação. Na época, eram mais de 90 famílias. O pessoal que tomava conta da fazenda, onde a ocupação aconteceu inicialmente, não queria que o pessoal ficasse lá", lembra. "Aí, o governador da época tirou o pessoal de lá e levou todo mundo para um outro terreno. Passados cinco ou seis dias, ele comprou a fazenda e botou o pessoal para morar lá. Por que o nome 10 de Abril? Porque foi a data em que a ocupação foi feita", continua.