Ceará tem 5 açudes sangrando e 14 com capacidade acima de 90%

O estado do Ceará registra cinco açudes sangrando nesta terça-feira, 25. Dados foram extraídos do Portal Hidrológico da Companhia de Gestão de Recursos Hídricos (Cogerh), e extraídos às 21h50min.

Rodrigo Vasconcelos, gerente regional da Cogerh, explica que o Açude Tijuquinha tem papel fundamental no abastecimento da região do Maciço de Baturité, especialmente do município e comunidades rurais próximas.

“O reservatório é essencial para o abastecimento humano da sede do município, operando em conjunto com o sistema proveniente do Açude Aracoiaba, localizado no município de Aracoiaba. Dependendo da quantidade armazenada e da qualidade da água, a sede de Baturité pode ser abastecida tanto pelo Tijuquinha quanto pelo Açude Aracoiaba, que é um reservatório maior”, explica Vasconcelos.