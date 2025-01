Prefeito acusa antecessora de deletar conta da prefeitura no Instagram

Transições entre governo nada amigáveis não são incomuns na política brasileira. No entanto, em Timon/MA, chamou a atenção a reclamação do novo prefeito da cidade, Rafael Brito (PSB). Ele afirma que a ex-chefe do Executivo do município, Dinair Veloso (PDT), não passou a senha do Instagram da prefeitura para a nova a gestão e excluiu a conta.

"Ela não deixou nem o Instagram da prefeitura. A conta, que é da prefeitura e não de uma gestão, caiu e criamos um novo para passar informações à população", afirmou Brito, logo após a posse, em entrevista ao radialista Eliézio Silva.