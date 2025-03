Avenida em Pacatuba é interditada por risco iminente de desabamento

A avenida Senador Carlos Jereissati , localizada no município de Pacatuba , a 34,22 quilômetros de Fortaleza, foi interditada por risco iminente de desabamento na tarde da última sexta-feira, 28.

“Essa avenida foi entregue e revitalizada ano passado pela gestão anterior, depois do inverno de 2024. O primeiro inverno que essa avenida é agora no inverno de 2025 e já mostra de forma agressiva que não está na forma adequada para passar por um inverno”.

Segundo ela, o trecho que era para ser sustentado por alvenaria de pedra, não foi feito da forma correta. "Foi feito com a sustentação da própria terra e água está levando e cedendo", afirmou.

Em nota enviada ao O POVO, a Prefeitura de Pacatuba informa que equipes técnicas já estão mobilizadas para a avaliar a extensão dos danos e "definir as intervenções necessárias para a recuperação da via no menor prazo possível".

"Pedimos a compreensão da população e reforçamos a importância de respeitar a sinalização e buscar rotas alternativas até a conclusão dos trabalhos. A Prefeitura seguirá monitorando a situação e fornecerá novas atualizações sempre que necessário".