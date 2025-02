97 cidades cearenses têm alerta vermelho de chuvas intensas até sábado, 1º

Chuvas intensas foram registradas na manhã desta sexta-feira, 28, em Fortaleza e demais municípios / Crédito: FÁBIO LIMA

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta sexta-feira, 28, um alerta de chuvas intensas com grau de severidade de grande perigo para Fortaleza e mais 96 municípios do Ceará, válido até as 10 horas de sábado, 28. Entre os riscos potenciais, conforme o órgão, estão chuvas superiores a 60 milímetros por hora (mm/h) ou maior que 100 mm/dia, além de ventos superiores a 100 km/h.

Ainda segundo o alerta, há grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, queda de árvores, descargas elétricas, alagamentos, enxurradas e transtornos no transporte rodoviário.

Diante do alerta, o Instituto orientou a desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia. Em caso de enxurrada ou ocorrências similiares, é orientado colocar os documentos e objetos de valor em sacos plásticos. Em caso de situação de grande perigo confirmada, o órgão orientou a procurar abrigo e evitar a permanecer ao ar livre. Para mais informações, o Inmet orienta ligar a Defesa Civil por meio do telefone 199 e ao Corpo de Bombeiros no contato 193. Chuvas desta sexta-feira, 28 Fortaleza registrou a maior chuva de 2025 das 7 horas de quinta-feira, 27, até as 7 horas desta sexta-feira, 28. Foram 178 milímetros de precipitações no período, conforme os dados preliminares da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).