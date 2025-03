Debaixo de chuva, foliões curtem o 1º dia de Carnaval nas praias de Fortaleza

Entre religiosos, foliões e turistas, Praia do Futuro e Beira Mar registram movimentação em manhã chuvosa no 1º dia de Carnaval

De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a previsão do tempo para este sábado, 1º, indica céu nublado com chuva em Fortaleza e na Região Metropolitana (RMF), pela manhã e no início da tarde.

Se engana quem pensa que a chuva foi capaz de impedir o cearense de curtir o Carnaval na praia. Na Praia do Futuro e na Beira Mar de Fortaleza , foliões aproveitaram a manhã chuvosa deste sábado, 1º, para dar início aos festejos com um mergulho no mar e com visita ao palco do Aterrinho, que vai contar com uma programação diversa na noite de abertura do evento.

No sábado de Carnaval, foliões e turistas vão à praia em Fortaleza mesmo em meio a chuva. Na foto, Gerlane Medeiros, 35 anos, com suas filhas na Beira Mar Crédito: Lorena Louise/Especial para O POVO

Mesmo em meio à correria do trabalho, tem uma coisa que nenhum dos três dispensa do Carnaval tipicamente cearense: o forró.

Nessa época do ano, as expectativas de vendas aumentam, mas que o clima chuvoso afasta alguns visitantes.

E é o forró que anima as vendas do rondoniano Tiago da Silva Nobre, 40. Morando há quatro anos em Fortaleza, o vendedor garante que dá para aproveitar os shows enquanto atende sua clientela na barraca de drinks, localizada no calçadão da Beira Mar. Assim como a música, a chuva também é vista como tradição no Carnaval da Capital .

“O forró é nosso. O forró é cearense, típico do Ceará; a moda é forró. A gente vê muito, porque normalmente é música baiana, mas o cearense não usa música baiana, usa mais o forró para curtir o Carnaval; é isso que a gente acha interessante, porque fica a tradição. Podem sair milhares de músicas carnavalescas, mas tem que ter forró no Ceará”, pontua.

“Todo ano é com chuva, a gente já se acostumou. É diferente de Rondônia, porque aqui é maior, é mais gente. E tem o forró. O forró no Carnaval é uma coisa diferenciada. Geralmente, é marchinha, tem o pré-carnaval, e nessa época de Carnaval é mais Axé; mas aqui o forró é diferenciado. Já deu pra aprender os passos, em 4 anos a gente vai pegando o ritmo”, confessa animado.

Chuva de bençãos: Carnaval em Fortaleza também tem espaço para a fé

Devotas de Nossa Senhora de Nazaré, a advogada Silvana Mara, 60, e a empreendedora Kelma Lara, 55, aproveitaram o 1º dia de Carnaval para benzer os polos carnavalescos de Fortaleza. Com o guarda-chuva na mão e o terço na outra, as mulheres caminhavam pelo Aterrinho da Beira Mar distribuindo orações aos visitantes e dispersando água benta na areia da praia.

“O Carnaval está com muita briga, muita confusão; acho que está tendo muita pornografia. Então, eu vim benzer com água benta, com a medalha de Nossa Senhora, para ver se há um Carnaval melhor, um Carnaval com mais união, com menos briga, com menos pornografia, com menos bebida alcoólica. Um Carnaval com mais paz. Então, eu vim abençoar aqui e pedir a Deus que abençoe essa área de Carnaval”, explica Silvana Mara.

Sobre tradições adotadas no período carnavalesco, a advogada revela que costuma frequentar o Carnaval das crianças, com seus sobrinhos, além de participar de retiros.

“É maravilhoso. Faço oração por todo mundo, por todo o Brasil, por todas as famílias; pela minha família. Rezo por todos”, conta.

Sobre as vivências do Carnaval na fé, a empreendedora Kelma Lara conta que aproveita a ocasião para se unir mais ao Senhor, incluindo o jejum.

“Tiro esse dia para rezar para aqueles que estão no Carnaval, pedindo proteção e conversão daqueles que aqui estão. Faço jejum, para ajudar mais na oração, porque o jejum e a oração juntos tem grande poder e participo de alguns eventos no Instituto Hesed”, conta.

Turistas também aproveitam as praias de Fortaleza debaixo de chuva

Nem mesmo o céu nublado foi capaz de tirar a beleza da Praia de Iracema, garante o controlador de qualidade Deto Gomes, 41.

Curtindo o primeiro dia na cidade, ele e a família aproveitaram para explorar os encantos do Aterrinho e dar uma vislumbrada no palco que vai receber o show do grupo Nação Zumbi, na noite deste sábado, 1º.

Com elogios à segurança, à estrutura do evento e à alegria dos fortalezenses, Deto e sua família, que vieram de Recife, confessam que estão curtindo a energia da Cidade.

“Com chuva ou sem chuva, vai fazer valer. No ano passado, o Galo da Madrugada foi com chuva, porque em Iracema não vai ser também? Não pode faltar cerveja e alegria. Sombrinha eu não sei, mais fácil ter cerveja e alegria mesmo”, conta aos risos.

Para a empresária brasiliense Maria Cineide, 65, passar o Carnaval em Fortaleza já virou tradição. Garantindo que já curtiu a data mais de 10 vezes na capital cearense, ela conta que a praia, especialmente a orla, são os principais atrativos da Cidade.

“Todos os carnavais estou aqui em Fortaleza. Lá em Brasília também estava chovendo, chegamos aqui e está chovendo; mas tá ótimo. Não é por causa da chuva que vou deixar de aproveitar”, explica.

O motivo para voltar tantas vezes é o jeitinho cearense de viver a vida, que também é tradição. “A animação de todo mundo. Todo mundo alegre, todo mundo compartilha tudo, todo mundo maravilhoso”, elogia.

Confira a previsão do tempo para as demais regiões

Conforme a Funceme, a previsão indica condições de chuva em todas as macrorregiões do Estado até segunda-feira, 3. No domingo, 2, os maiores acumulados são esperados na faixa litorânea, nas regiões serranas, Ibiapaba e Maciço de Baturité, e no sul do estado.

Nas demais regiões, as chuvas devem ocorrer de forma isolada e passageira. Já na segunda-feira, o centro-norte do estado deve registrar chuvas isoladas, enquanto os maiores volumes de precipitação devem se concentrar no centro-sul do Ceará.

Durante o restante da manhã de sábado, 1º, as chuvas devem se concentrar principalmente na faixa litorânea, devido à proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), e aos efeitos da Brisa Terrestre. Nas demais regiões, as precipitações devem ocorrer de forma isolada.

A partir da tarde, a tendência é de diminuição dos acumulados em grande parte do Estado, sem descartar a previsão de chuvas, com intensidade variando de fraca a moderada. Nas macrorregiões do Litoral do Pecém, Litoral Norte, Ibiapaba e no norte do Sertão Central e Inhamuns, a intensidade da chuva pode ser forte em alguns momentos, condição associada à interação da Brisa Marítima com o relevo dessas regiões.

No final da noite, áreas de instabilidade formadas nos estados do Rio Grande do Norte e da Paraíba devem se deslocar para o leste do Ceará, provocando chuvas no Cariri e no sul da macrorregião da Jaguaribana. No Litoral de Fortaleza, há possibilidade de chuva fraca.

Durante a madrugada e a manhã de domingo, 1º, áreas de instabilidade formadas no leste do Nordeste na noite anterior devem avançar sobre o Cariri e o Sertão Central e Inhamuns. Para a faixa litorânea, a previsão indica chuvas nesses períodos.

À tarde, as precipitações devem ocorrer no centro-norte do estado, com os maiores acumulados esperados no Litoral do Pecém, Litoral Norte, Ibiapaba e no norte do Sertão Central e Inhamuns.