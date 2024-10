Conhecido por usar folhar secas, Gabriel Aguiar usa botão de tecido no 2º turno

Em apoio a Evandro Leitão, o vereador chegou ao local de votação neste domingo, 27, com botão personalizado, feito de tecido, afixado à própria camisa

Gabriel Aguiar (Psol) compareceu à Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), na manhã deste domingo, 27, para votar no segundo turno das eleições.

Segundo vereador mais votado em Fortaleza, Gabriel estava no local de votação vestindo uma espécie de botão personalizado, feito de tecido, com o número da campanha de Evandro Leitão (PT), candidato à Prefeitura. No primeiro turno, ele ficou conhecido nacionalmente por usar folhas secas em vez de santinhos de papel.

“Do jeito que fizemos na campanha, estou com meu 13 feito de pano e pintado à mão”, comentou o vereador. Sem panfletos, adesivos ou “santinhos”, Gabriel divulgou sua candidatura, neste ano, com folhas caídas de árvores.

“A gente quer mostrar para a população, e para os outros políticos, que é possível fazer uma campanha sem gerar muito lixo, muito resíduo”, comentou ele em agosto último.