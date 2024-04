Sábado Santo reúne fiéis no Retiro Shalom; veja fotos

Após a Sexta-feira Santa, que marca a crucificação e morte de Jesus, o público foi ao ginásio Paulo Sarasate no único dia do ano em que não se celebra missa

Fábio Lima é um dos organizadores do retiro espiritual Shalom 2024 Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo

“Cerca de 4,5 mil pessoas estiveram aqui na sexta-feira para assistir à Paixão de Cristo, que foi encenada sem intercorrências, apesar da chuva forte que caiu no início do dia. No Sábado Santo, que é o terceiro dia do retiro, temos a celebração da descida de Jesus. É um momento de silêncio, quando aguardamos a ressurreição”, relatou Fábio Lima, um dos organizadores do evento.

“No domingo, o ponto alto será o momento de explosão de alegria pela ressurreição do Nosso Senhor, que é o Domingo de Páscoa. Nesse dia contaremos com a pregação do nosso fundador, Moysés Azevedo”, acrescentou.