Semana Santa: Arquidiocese divulga programação da Catedral

Com a celebração do Domingo de Ramos, os católicos iniciam as vivências da Semana Santa, um dos períodos litúrgicos mais importantes da igreja católica

Com a celebração do Domingo de Ramos da Paixão do Senhor, os católicos iniciam a Semana Santa, quando são celebrados os últimos momentos da vida de Cristo, desde sua chegada a Jerusalém até a sua ressurreição no Domingo de Páscoa.

O papa Francisco expõe que é tempo de abrir o coração para acolher Cristo e os irmãos. “A Semana Santa é um tempo de graça, não nos esqueçamos disso, é um tempo de graça que o Senhor nos dá para abrir as portas dos nossos corações, das nossas paróquias, das nossas fraternidades”, comenta.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia mais Semana Santa: Várzea Alegre e Reriutaba realizam Procissão do Fogaréu