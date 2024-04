Desmanche de motocicletas é localizado pelo Cotam em Fortaleza

Quatro motos com queixa de roubo ou furto foram apreendidas, além de 10 placas de veículos roubados

Crédito: via WhatsApp O POVO

Um desmanche de motocicletas foi localizado em Fortaleza, nessa quinta-feira, 28, no bairro Parquelândia, em Fortaleza. A ação foi realizada pelos policiais militares do Comando Tático Motorizado (Cotam), da Polícia Militar do Ceará (PMCE).



Conforme a PMCE, quatro motocicletas encontradas possuíam queixa de furto e roubo. Ainda foi achada no local a quantidade de 10 placas de veículos roubados.

A ocorrência teve início quando os militares do Cotam verificaram um homem em atitude considerada por eles como suspeita e o abordaram. Em uma casa próxima, o material foi encontrado. O homem conseguiu fugir.