Preço de itens típicos da Semana Santa varia até 193% em Fortaleza

O órgão também visitou os Mercados Públicos da Messejana, São Sebastião, no Centro, e os Mercados de Peixes da Barra do Ceará e do Mucuripe.

A diferença no preço do filé de peixe de pescada amarela de 1 quilo (kg) em Fortaleza , na Semana Sant a, pode chegar a 193,42% nos supermercados. O valor mais caro do item foi encontrado a R$ 95,89, no bairro da Messejan a e a R$ 32,68 no Siqueira .

Outro produto tradicional da Semana Santa que pode sofrer variação é o pão de coco. O item chega a variar até 47%, custando R$ 6,90 no Bairro de Fátima e R$ 10,15 no Siqueira.

Outra alta apresentada pelo Procon Fortaleza foi no salmão. O pescado mais caro foi encontrado também no Bairro de Fátima, a R$ 149,90 e a R$ 99,99, no Jacarecanga. A variação foi de 49,91%.

Na pesquisa, o Procon observou que a variação de 1 kg de filé de bacalhau chega a 68,72%. O maior valor do item foi encontrado no Bairro de Fátima, de R$ 129,90, e o menor no Jacarecanga, de R$ 76,99.

"O Código de Defesa do Consumidor proíbe a elevação de preços sem justa causa, o que pode ficar caracterizado como prática abusiva, passível de diversas penalidades, desde a interdição do local à multa que pode passar dos R$ 17 milhões", explica.

De acordo com o presidente do Procon Fortaleza, Wellington Sabóia, os estabelecimentos não podem aumentar os preços justificando apenas a alta procura dos produtos da Semana Santa.

Se a opção for o peixe fresco, verifique se o corpo está limpo, se apresenta um brilho metálico, e se os olhos estão brilhantes e transparentes, ocupando toda a órbita. As guelras precisam estar rosas ou vermelhas úmidas e o pescado não pode ter cheiro de putrefação. A refrigeração deve ser de 4°C.

O peixe congelado também exige alguns cuidados: deve estar sem cristais de gelo, ausência de água na embalagem, inexistência de sinais de descongelamento e precisa ficar armazenado em freezer com temperatura de 18°C.

Além de saborosos, os peixes também oferecem vários benefícios à saúde. “O peixe tem proteína de alto valor biológico e fácil digestão, super-recomendado para crianças, idosos e adultos saudáveis”, explica a nutricionista.

Conforme ela explica, o peixe é rico em gordura boa, o ômega 3, que protege contra doenças cardiovasculares, ajuda no tratamento de depressão, ansiedade, memória deficiente e previne do Alzheimer e de doenças inflamatórias, como dermatites e alergias.

Em harmonia

Segundo a sommelière Karime Loureiro, a leveza e o frescor dos pratos à base de pescados devem também estar presentes nos vinhos que irão acompanhá-los. Além da harmonização de sabores, ela lembra de outros fatores que, muitas vezes, não são levados em consideração, como a temperatura do ambiente. Nesse cenário, a pedida são os vinhos brancos mais frescos, como Blanc, Chardonnay e Pinot Grigio.

O espumante Brut é a escolha certa para quem não quer arriscar. “Ele tem o gás, a acidez alta, é versátil”, explica Karime Loureiro, sommelière.

Outras opções são o espumante Brut, que combina com entradas, salgadinhos e queijos; o vinho verde, ideal para acompanhar o bacalhau, e o rosé, que harmoniza com frutos do mar, peixe grelhado e salada.

Para quem não dispensa um vinho tinto, Karime indica os produzidos com uva Pinot Noir europeia. “Eles têm regiões frias, que fazem vinhos menos tânicos e mais ácidos”, explica a sommeliere. Na lista de nacionais, um Gamay é sinônimo de leveza e também de boa combinação.

Segundo a sommelière Karime Loureiro, o Brasil produz excelentes vinhos espumantes. São alternativas saborosas mais acessíveis.

As sobremesas também podem ser acompanhadas pelos destilados, mas Karime alerta: “elas jamais podem ser mais doces que o vinho”.

Assim, uma cheesecake à base de frutas, como vermelhas ou amarelas, pode ser servida com um moscatel branco ou rosé. Já os doces com amêndoas também podem ser harmonizados com os vinhos late harvest, ou vinhos de colheita tardia.

O chocolate, estrela da Páscoa, pede o tradicional Vinho do Porto como acompanhamento. “Para as sobremesas com chocolates, vinho do porto tawny e vinho do porto rubi, sendo esse segundo para o chocolate em si”.

Os frutos do mar têm alta concentração de iodo. Quando a substância se encontra com o tanino do vinho, a combinação causa uma sensação de metalizado. “Se sua opção for, impreterivelmente, um vinho tinto para acompanhar os frutos do mar, pegue o mais leve possível, como um Pinot Noir ou um Gamay”, explica Karime. (Colaborou Larissa Viegas)



