Chuvas isoladas são esperadas para o Ceará durante feriadão de Semana Santa

Maiores volumes de chuva são esperados no Cariri, sul do Sertão Central e Inhamuns, e no alto Jaguaribe

Todas as macrorregiões do Ceará devem registrar chuvas entre sexta-feira, 29, e domingo, 31. Conforme informações da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), para esta sexta a previsão é de condição de chuva no Estado, com intensidade variando de fraca a moderada e passageira.

Da mesma forma, tanto no sábado quanto no domingo, 30 e 31, é prevista chuva em todas as macrorregiões, com os maiores volumes esperados no Cariri, sul do Sertão Central e Inhamuns, e no alto Jaguaribe. Nessas regiões, as precipitações podem variar de moderadas a fortes em certos momentos, especialmente durante a madrugada e à noite.

Quanto à temperatura, nesta sexta-feira espera-se que as máximas alcancem cerca de 36ºC em alguns municípios da região Jaguaribana e do Sertão Central e Inhamuns. Nas outras áreas, as temperaturas máximas devem variar entre 29 e 35°C.