Fiéis lotam a Catedral de Fortaleza durante a Missa do Lava-pés

A virtude foi celebrada pelos fiéis que estiveram presentes na igreja, junto ao propósito de servidão e de entrega ao próximo. Devotos lotaram a catedral, enfrentando o calor e sentando no espaço que conseguiram encontrar. Houve quem se acomodasse no chão e até mesmo em bancos trazidos de casa.

Sentados no chão, em cadeiras ou em bancos. Mesmo em meio ao calor que fazia na Cidade, centenas de fiéis se aglomeraram na Catedral Metropolitana de Fortaleza nesta quinta-feira, 28, para a Missa da Ceia do Senhor e Lava-Pés. Celebração reforçou virtudes bíblicas e tradições como a cobertura das imagens santas.

O professor Luís Fabiano, 37, foi um dos fiéis que fizeram uso do abanador. Ele ficou alguns momentos do início da missa do lado de fora, se abanando enquanto olhava o filho brincar. "Venho para celebrar a Semana Santa, fazer esse retiro espiritual (...) É uma semana de reflexão que a gente faz, mas também tem no fundo a santidade que a gente busca, é o propósito", destaca o educador.



FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 28.03.2024: Missa do lava-pés, na Catedral da Sé de Fortaleza, presidida por Dom Gregório Paixão. (Foto: Aurélio Alves Crédito: AURÉLIO ALVES

Quem esteve na igreja também foi atraído por um fato curioso: todas as imagens santas estavam cobertas por um pano roxo. Dom Gregório Paixão explica que essa é uma tradição que visa reforçar a presença de Deus, frisando que Domingo de Páscoa é o momento onde todas serão descobertas.

"Céu e terra estão totalmente voltados para aquele que, vivendo o seu mistério, dá a nós a possibilidade de uma vida nova, e no Domingo de Páscoa todos serão descobertos nesse grande louvor, pois céu e terra estarão juntos para celebrar a vitória da vida sobre a morte, a vitória de Deus sobre aquilo que antes tinha sido preparado como um sinal de destruição", diz o arcebispo.

"Jesus mostra que através da humildade, através do carinho, através da presença, que nós fazemos com que os outros enxerguem a ele, pois lavar os pés não é apenas uma atitude de lavar uma parte do corpo, mas lavar os lugares que nós escolhemos para andar e as vezes são lugares tortuosos e sujos", completa.