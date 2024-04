Ceará: mais de cinco mil profissionais das Forças de Segurança atuam na Semana Santa no Ceará

A “Operação Semana Santa 2024”, que segue até as 6h da próxima segunda-feira, 1º, vai contar diariamente com a atuação de 5.171 agentes da Segurança Pública: 4.352 policiais militares, 180 policiais civis, 73 servidores da Pefoce e 14 profissionais da Coordenadoria de Inteligência (Coin), 504 bombeiros militares, 6 da Coordenadoria de Planejamento Operacional (Copol) e 42 da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) da SSPDS, totalizando 5.171 profissionais que atuarão entre os 4 dias de feriado no Estado.

Nas rodovias estaduais, serão 337 policiais militares do BPRE que ficarão nas CEs, atuando em ações preventivas e ostensivas, com o intuito de promover segurança nas rodovias estaduais durante o feriado. Com objetivo de reduzir acidentes será intensificado o monitoramento do excesso de velocidade, consumo de álcool ao volante e outras infrações de trânsito.

A Polícia Civil do Estado vai manter as delegacias plantonistas funcionando. Em Fortaleza, funcionarão o 2º Distrito Policial (2º DP), 10º DP, 13º DP, 30º DP, 32º DP, 34º DP, Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) e o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).