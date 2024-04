A despedida de João Evangelista na Paixão de Cristo

Antes de Evangelista subir ao palco, pequenos pontos de luz indicavam o público do ginásio, que iluminava a arquibancada com as lanternas dos celulares. Após o início do espetáculo, quem ainda esperava na fila para a comida conseguia escutar: “Jerusalém, quem te conhece não te esquece…”.

A memória do discípulo de Jesus Cristo também guia um dos seus intérpretes, José Lourenço Nascimento. É ele que aparece, curvado na mesa a escrever, enquanto os espectadores escutam a sua narração.

“Para mim é uma graça muito grande fazer parte desse elenco. Deus há muito tempo já me convidava a fazer parte da arte da Comunidade Católica Shalom”, afirma José Lourenço, e reafirma: “É uma graça trazer a memória do discípulo amado de Jesus Cristo para nós”.