Dia de finados: 600 missionários do Shalom farão momentos de oração em cemitérios

“Se você encontrar um missionário com o tau, o crucifixo, ou a camisa do shalom, você pode ter a liberdade de pedir oração para ele, para ele conduzir sua família e levar eles a um momento de fé e esperança”, afirma o missionário Sidnei Nascimento.

O padre Antônio Furtado, que celebrará missas no cemitério Parque da Saudade e na sede do Shalom da Paz, diz que a intenção do evento é “levar a palavra de Deus” aos que vão visitar o cemitério. “É o dia em que nós somos chamados a reverenciar aqueles que passaram na nossa vida, que Deus já os chamou”, explica sobre a importância da data.

A missa do padre Antônio ocorrerá a partir das 10h no Parque da Saudade. Depois, outra celebração ocorrerá às 16h com o padre Guto. Também às 16h, no Shalom da Paz, na Aldeota, será realizado o Terço dos 100 Réquiens e, às 18h, outra missa será celebrada pelo padre Antônio Furtado.

Programação de Missas

Parque da Saudade (Caucaia)

10h Santa Missa com Padre Antônio Furtado

16h Santa Missa com Padre Guto

Shalom da Paz

16h Terço dos 100 Réquiens

18h Santa Missa com Padre Antônio Furtado



Lista de cemitérios visitados pelos missionários do Shalom

Cemitério São José (Parangaba)

Cemitério Parque Bom Jardim

Cemitério Parque da Paz (Passaré)

Cemitério Municipal de Maranguape

Cemitério Jardim Metropolitano (Eusébio)

Cemitério Municipal de Aquiraz

Cemitério Municipal de Pindoretama

Cemitério de Messejana

Cemitério de Ancuri

Cemitério Público Santo Antônio (Antonio Bezerra)

Cemitério São João Batista (Centro)

Cemitério de Antônio Bezerra

Cemitério Municipal de Caucaia

Cemitério Parque da Saudade (Caucaia)

Cemitério Municipal de Canindé

Cemitério São Vicente de Paula (Mucuripe)

Cemitério Municipal de Pacajus

Cemitério Municipal de Horizonte

Cemitério de Barreira

Cemitério Municipal de Redenção

Cemitério de Antônio Diogo

Cemitério de Aracoiaba

Cemitério de São Francisco (Água Verde)