Fortaleza terá segunda Delegacia da Mulher, anuncia governo

Entrega de viaturas para Patrulha Maria da Penha, nesta sexta-feira, 22, em Fortaleza Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo

O Governo do Ceará deve abrir a segunda Delegacia da Mulher (DDM) de Fortaleza. O anúncio foi feito na manhã desta sexta-feira, 22, pelo governador Elmano de Freitas. Novo equipamento, ainda sem prazo de inauguração definido, será instalado no bairro Papicu. De acordo com a Casa Civil, o projeto ainda vai tramitar na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). A segunda DDM em Fortaleza funcionará no mesmo prédio onde já funciona a Delegacia de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou Orientação Sexual (Decrim).