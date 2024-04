Fortaleza realiza vacinação durante feriadão da Semana Santa

A meta é vacinar 90% do grupo prioritário até 31 de maio Crédito: Samuel Setubal

Dois postos de saúde de Fortaleza vão abrir exclusivamente para vacinação durante o feriadão da Semana Santa, que segue até domingo, 31. As unidades são os postos Mattos Dourado (R. Des. Floriano Benevides Magalhães, 391 - Edson Queiroz) e Irmã Hercília Aragão (R. Frei Vidal, 1821 - São João do Tauape). O atendimento ocorre das 8h às 16h30. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Desde esta quinta-feira, 28, o posto de saúde Mattos Dourado já estava atuando exclusivamente com a aplicação de vacinas. Durante a manhã, o equipamento recebeu público considerável.

O atendimento rápido, contudo, evitou que se formassem longas filas de espera. Aproveitando as folgas em decorrência do feriado, a maioria dos presentes eram país levando bebês e crianças para completar o esquema vacinal. Um deles foi o casal Gilvan e Cristina Furtado, mineiros que moram há 10 anos em Fortaleza. Além de imunizar a filha Isabela, de um ano, com as vacinas anuais e contra a febre amarela, eles ainda aproveitaram a atual campanha para se vacinar contra a gripe. “O Ceará não é endêmico para a febre amarela, mas no meio do ano pretendemos visitar nossos parentes no Sudeste, onde é muito importante ter essa vacina. Já a da gripe é nosso papel como pais levar nossas crianças, e nós mesmo, todo ano para vacinar. É uma campanha anual, justamente para mantermos nossa proteção contra os vírus que se atualizam”, pontua Gilvan Furtado, que atua como pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz no Ceará (Fiocruz-Ceará).

Gilvan conta que não foi proposital a escolha de ir com a esposa e a filha se vacinar em uma véspera de feriado, mas que ficou feliz com a escolha por encontrar o posto de saúde menos cheio. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), o Município recebeu no início do mês de março cerca de 254 mil doses de imunizantes contra a influenza (gripe). Segundo a pasta, a meta é vacinar cerca de 90% do público alvo até 31 de maio. Na última campanha, durante o ano de 2023, foram aplicadas 707.519 doses da vacina contra a influenza em Fortaleza. Desse total, 635.852 foram entre os meses de março e outubro, nos grupos prioritários, atingindo 66% do público-alvo. Além das vacinas de rotina, estão sendo disponibilizadas doses contra a Covid-19, influenza e raiva humana. Confira as vacinas disponíveis: Crianças: BCG; Hepatite B; Rotavírus; Pentavalente; VIP (Vacina Inativada contra a Poliomielite; Pneumocócica; Meningocócica C; DTP (Tríplice Bacteriana); Hepatite A; SCR (tríplice viral); VOP (Vacina Oral contra a Poliomielite); Varicela e Febre Amarela; Influenza

BCG; Hepatite B; Rotavírus; Pentavalente; VIP (Vacina Inativada contra a Poliomielite; Pneumocócica; Meningocócica C; DTP (Tríplice Bacteriana); Hepatite A; SCR (tríplice viral); VOP (Vacina Oral contra a Poliomielite); Varicela e Febre Amarela; Influenza Adolescentes: HPV; Meningocócica ACWY; Hepatite B; dT;

HPV; Meningocócica ACWY; Hepatite B; dT; Adultos e idosos: Hepatite B; dT; SCR (tríplice viral);

Hepatite B; dT; SCR (tríplice viral); Gestantes: Hepatite; DTPA Mesmo sem portar o cartão de vacinação, Paulo César Bezerra, 65, foi ao posto verificar se precisaria tomar alguma outra vacina para completar seu esquema vacinal. Felizmente, com o documento de identidade e CPF, o idoso conseguiu tomar o imunizante da Influenza. “Isso tem que ser uma prioridade, principalmente para pessoas como eu que já estamos com uma idade avançada e por que sempre tá aparecendo novos vírus. O importante é a nossa saúde. Eu vejo que todos os meus amigos se vacinaram e eu venho também”, comentou, bem humorado.