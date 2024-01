Praia do Futuro é destino de fiéis em 1º dia do "feriadão" de Natal

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 23.12.2023: Praia do Futuro fim de semana com jeito de feriadão. Crédito: FÁBIO LIMA

O início do “feriadão” de Natal foi de mar, sol ameno e, para alguns, celebração de fé na Praia do Futuro, em Fortaleza. A presença de turistas e de fiéis que vieram ao Ceará para visitar Juazeiro do Norte e Canindé, municípios a 489,2 e 121,3 quilômetros de distância da Capital, respectivamente, chamou a atenção na manhã desse sábado, 23. Anualmente na barraca Cuca Legal, o turismo religioso gera um aumento de público a partir de setembro, segundo Manfrine Benavenuto, gerente operacional da empresa. Nesse sábado, o público da barraca cresceu 35%, em comparação com a semana passada, estima ele. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “São pessoas que saem do Piauí, passam em Canindé e param na Praia do Futuro. Atendemos esse público há 30 anos e já se formou um vínculo, por grupo de WhatsApp, com fiéis, motoristas de ônibus e organizadores”, conta.

Quando questionada sobre os projetos para 2024, Maria de Fátima tem apenas uma certeza. “A gente tem planos e Deus tem outros, mas resta desejar vir para cá mais dias”, conta ela, enquanto aplica protetor solar. FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 23.12.2023: Diusiede Moura, turista do Maranão que veio pagar promessa. Praia do Futuro fim de semana com jeito de feriadão. Crédito: FÁBIO LIMA Estar de novo na Praia do Futuro, no porvir, também é um desejo de ano novo de Diusinede Moura, 41. “Com esse vento e esse frescor maravilhoso, a gente se sente muito bem”, relata ela.