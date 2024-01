Natal 2023 tem de carro a apartamento; confira sorteios no comércio de Fortaleza

Em 2023, o Natal vai ser comemorado em uma segunda-feira. Com isso, os consumidores aproveitam o fim de semana para fazer as últimas compras para a data.

Já no RioMar Kennedy, a campanha “Briquedão de Natal” irá presentear um cliente com um Honda City mais um cartão de R$ 3 mil para compras nas lojas e quiosques do empreendimento.

A promoção segue até o dia 8 de janeiro e o sorteio será realizado no dia 11 de janeiro, às 16h. A divulgação do resultado acontecerá no dia 12 de janeiro, no site e nas redes sociais do shopping.

Além disso, os consumidores podem cadastrar os cupons fiscais e tirar dúvidas no posto de atendimento, localizado no Piso L2, ao lado da Zara, o valor mínimo para participar é de notas no valor de R$ 10.

Para participar, basta reunir R$ 200 em compras nas lojas, quiosques e plataformas digitais do RioMar Fortaleza e cadastrar as notas fiscais no aplicativo "SuperApp do RioMar Fortaleza" para receber um número da sorte.

No RioMar Fortaleza, a campanha “Adeus Apê Velho, Feliz Apê Novo” dará um apartamento inteligente, da J. Simões, com rooftop de lazer, varanda e áreas compartilhadas, no valor de R$ 440 mil, localizado na Rua José Vilar, Aldeota.

A promoção será válida a partir do dia 24 de novembro até o dia 31 de dezembro. O sorteio será no dia 3 de janeiro, com divulgação no dia 4 de janeiro, nas redes sociais do shopping.

Quem estiver no local, poderá cadastrar as notas fiscais e tirar dúvidas no posto de autoatendimento, localizado no Piso L2, ao lado da Pague Menos.

Uma delas é o "Comprou, Ganhou", que, a cada R$ 400 em compras, o cliente poderá cadastrar a nota através do I'Club, disponível no aplicativo do empreendimento, e fazer a retirada de um bicho de pelúcia personalizado.

Para este Natal, que conta com o tema "Fábrica de Desejos", o Iguatemi Bosque contará com duas campanhas para o público.

Na segunda ação, a cada R$ 400 em compras, o cliente receberá também, por meio do aplicativo, um número para participar do sorteio de dois carros BYD Song Plus, da marca BYD Carmais.

A campanha segue até o dia 7 de janeiro.

Shopping Terrazo

O Terrazo Shopping está com a promoção "Natal Encantado Terrazo Shopping", que vai sortear um automóvel Honda HRV 0km, uma viagem para Disney (Orlando/EUA) com acompanhante.

Também terá um ano de estacionamento grátis e R$ 25 mil em vales compra nas lojas do shopping, sendo cinco vales de R$ 5 mil cada.



Para participar, basta acumular R$ 300 em compras nas lojas participantes e trocar as notas fiscais por um número da sorte.

O cadastro pode ser realizado no aplicativo "Prizor" ou no balcão de autoatendimento, localizado no Piso L1. A promoção ainda oferece oportunidades exclusivas para ampliar as chances de ganhar.

Fora que os cupons serão dobrados para compras realizadas de segunda a quinta-feira.

A campanha já está em vigor e segue até o dia 6 de janeiro, sendo que o sorteio para definir o ganhador vai acontecer no dia 10 de janeiro de 2024.

Os sorteios dos vales compra já acontecem nos dias 06, 13, 20 e 27 de dezembro de 2023 e 3 de janeiro de 2024. Será sorteado um vale a cada semana.

Grand shopping

O Grand Shopping já está realizando uma campanha natalina que vai sortear prêmios e dar brindes para seus clientes. A promoção vai até dia 31 de dezembro.

Para concorrer basta realizar compras a partir de R$ 150 e trocar pelo cupom, sendo que, de segunda a sexta, os cupons são em dobro. Os prêmios são R$ 6 mil em vale compras e 2 motocicletas Honda Biz.

Além disso, a cada R$ 350, o cliente pode ganhar um panetone, disponíveis nos sabores frutas e chocolate.

Para receber, a pessoa precisa se dirigir ao Posto de Troca da promoção localizado no térreo próximos aos elevadores. A ação se prolonga até o dia 31 de dezembro ou enquanto durar o estoque.



Shopping Benfica

O Shopping Benfica está promovendo, desde o dia 14 de novembro, uma campanha que sorteará um carro 0km.

A cada R$ 150 em compras nas lojas participantes, o cliente ganha um cupom para participar da promoção, sendo que de segunda a quarta será dado em dobro e é cumulativo.

O período se estende até o dia 3 de janeiro e o sorteio será realizado no dia 4 de janeiro, às 12h, na praça de alimentação.

Shopping Del Paseo

A campanha promocional de Natal do Shopping Del Paseo vai presentear seus clientes com velas aromáticas personalizadas com os Desejos do Del.



A cada R$ 350 em compras nas lojas do empreendimento, os clientes trocam as notas fiscais por uma vela personalizada, que simbolizam paz, felicidade, amor e saúde. Cada CPF tem limite para obter quatro velas, montando, assim, o kit completo.

As notas fiscais devem ser cadastradas no app do shopping e os kits estarão disponíveis no posto de troca instalado no Piso L2, ao lado da loja Track & Field.

Além disso, a campanha segue até o dia 24 de dezembro, ou enquanto durarem os estoques das velas. A expectativa é incrementar em 25% as vendas em relação aos números de 2022.



Outro ponto é que o estabelecimento fará uma parceria com o Instituto Primeira Infância (Iprede) e vai realizar um espaço de doações dentro do posto de troca da campanha de Natal.

A ideia é que os clientes contribuam com leite em pó e apadrinhem um dos desejos das crianças da instituição, que deixarão mensagens no Mural do Sonho, instalado no posto de troca, com pedidos para a data.

As doações poderão ser feitas de segunda a sábado, das 11h às 22h, e domingo, das 12 às 21h.



