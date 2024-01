Natal: Veja o que funciona em Fortaleza na véspera e feriado

O POVO reuniu parte da programação do Estado para as datas, em que lojas e órgãos funcionarão em esquema especial de atendimento devido ao recesso de fim de ano.

O feriado do Natal e os dias que o antecedem podem alterar o horário de funcionamento de determinados estabelecimentos, com serviços essenciais ou não essenciais.

No dia 24, as lojas e quiosques funcionarão das 9h às 18h e a praça de alimentação das 10h às 18h.

As lojas e quiosques do Shopping Del Paseo funcionarão das 9h às 22h entre 20 a 23 de dezembro, enquanto a praça de alimentação operará das 10h às 22h.

No dia 25 de dezembro, as lojas e quiosques estarão fechados, mas a praça de alimentação terá abertura facultativa das 11h30min às 21h.

O Shopping Benfica funcionará das 10h às 18h no dia 24 de dezembro, enquanto o supermercado no local operará de 7h às 18h.

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que os bancos não funcionarão no dia 25 de dezembro, devendo retomar as atividades presenciais normalmente no dia 26.

Nos dias 22 e 23 de dezembro, as lojas e quiosques funcionarão das 9h às 23h no North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei e Via Sul Shopping.

Já no dias 25 de dezembro as lojas e quiosques estarão fechadas; as praças e quiosques de alimentação terão funcionamento facultativo; e os restaurantes contarão com atendimento das 11h30min às 23h.

No dia 24 de dezembro, as lojas e quiosques do Shopping Iguatemi Bosque funcionarão das 9h às 18h; as praças e quiosques de alimentação das 10h às 18h; e os restaurantes, das 11h30min às 18h, com horário facultativo de fechamento.

No dia 25 de dezembro, as lojas e quiosques estarão fechados, mas as operações de alimentação funcionarão das 11h às 22h.

No dia 24, o horário será reduzido para 9h às 18h, enquanto no dia 25 de de dezembro as lojas estarão fechadas, e a parte de alimentação funcionará das 11h às 22h de forma facultativa.

RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy

Entre 20 a 23 de dezembro, o funcionamento será das 9h às 23h.

No dia 24 de dezembro, os shoppings abrirão das 9h às 18h, enquanto, no dia 25 de dezembro, as lojas e quiosques ficarão fechadas. Apenas as operações de lazer e alimentação contarão com funcionamento facultativo.

Terrazzo Shopping

No dia 23, sábado, lojas e quiosques abrem das 9h às 22h, enquanto praças de alimentação e lazer das 10h às 22h e o Supermercado Guará e a Greenlife Academias funcionam normalmente.

A véspera, 24, será de lojas, quiosques, praça de alimentação e lazer funcionando das 10h às 18h e Supermercado Guará e Greenlife Academias normalmente.

Em 25 de dezembro lojas e quiosques estarão fechados. A praça de alimentação irá das 14h às 22h, mas em regime facultativo.

Centro Fashion

O Centro Fashion Fortaleza estará fechado no dia 25 de dezembro. No restante dos dias, o funcionamento ocorre de 9h às 19h, exceto aos domingos, que contarão com expediente de 9h às 16h.

Supermercados

A Associação Cearense de Supermercados (Acesu) informou que os supermercados não deverão funcionar no dia 25 de dezembro.

Além disso, algumas lojas poderão ter funcionamento reduzido nos dias 24, ficando a cargo de cada estabelecimento a definição do horário.

Padarias

O Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria no Estado do Ceará (Sindpan) informou que o horário de funcionamento nos dias 24 e 25 de dezembro ficará a critério de cada padaria ou confeitaria.

Restaurantes e Bares

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) no Ceará informou que, no dia 24 de dezembro, os restaurantes e bares que não vão servir ceia funcionarão, em média, até as 19h.

Nos demais dias, incluindo 25 de dezembro, o funcionamento dos locais será feito em horário normal.

Serviços de Saúde

A Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa-CE) afirmou que as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) funcionam 24 horas por dia, durante todos os dias da semana, sem alteração prevista para o fim do ano.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Fortaleza, que administra os postos de saúde da capital, afirmou que serviços essenciais não serão afetados, como assistência da saúde de urgência e emergência e demais socorros urgentes.

Farmácias

A Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma) esclareceu ao O POVO que não estabelece uma recomendação para o horário de funcionamento dos estabelecimentos no período.

Postos de Combustíveis

O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos) informou que os postos de combustíveis funcionarão em horário normal na capital durante o fim de ano.

Correios

Nos dias 24 e 25 dezembro, não haverá atendimento nas agências dos Correios. O atendimento será retomado no dia 26 de dezembro, que funcionará com efetivo reduzido na Central de Atendimento dos Correios (CAC).

Lojas de Rua

As lojas de rua do Centro de Fortaleza abrirão todos os domingos até o dia 24 de dezembro, às 14h. A partir do dia 20, as lojas fecharão apenas as 19h.

Ceasa

A diretoria das Centrais de Abastecimento do Ceará (Ceasa) informou que não haverá funcionamento nos dias 24 e 25 de dezembro nos três entrepostos: Maracanaú, Tianguá e Barbalha.

Cagece

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) funcionará em regime de plantão nos dias 24 e 25 de dezembro para atendimento e manutenção das redes de água e esgoto em Fortaleza e no interior do estado.

Já as lojas e núcleos de atendimento estarão fechados no dia 25, retomando no dia 26.

Enel

As lojas da Enel estarão fechadas no dia 25 de dezembro, reabrindo no dia 26. Nos demais dias do período, o funcionamento será feito normalmente.

Metrofor

A Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos informa as datas válidas para as linhas Sul, Nordeste (VLT Parangaba-Mucuripe), Oeste e VLTs de Sobral e Cariri.

No feriado do dia 25/12 (Natal) não há funcionamento dos trens.



