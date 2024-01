Vai chover no Natal? Saiba a previsão nas regiões do Brasil

Descubra a previsão do tempo detalhada para a véspera e o dia das celebrações natalinas em cada região do Brasil

Confira a previsão do tempo nos festejos natalinos para cada região do Brasil, com informativo do Inmet para os dias 18 a 25 de dezembro.

Vai chover no Natal? Região Norte

São previstas pancadas de chuvas, com valores maiores que 50 mm no Amazonas, Acre, Rondônia, Pará, nordeste do Amapá, sul de Roraima e Tocantins. Nas demais áreas, o informativo do Inmet não descarta pancadas de chuvas isoladas.

Vai chover no Natal? Região Nordeste

Entre os dias 23 a 25 de dezembro, a previsão para a região nordeste é de tempo seco e sem chuva, em grande parte da região.

Vai chover no Natal? Regiões Centro-Oeste e Sudeste

A previsão são de chuvas intensas em praticamente todas as regiões que podem superar os 80 mm e vir acompanhadas de raios, rajadas de ventos e trovoadas. Em áreas de São Paulo, Rio de Janeiro e do Mato Grosso do Sul, há previsão de chuvas com menores acumulados.

Vai chover no Natal? Região Sul

Uma massa de ar quente e úmida favorece instabilidades em forma de pancadas de chuva, principalmente, no início da semana. Os maiores acumulados podem ultrapassar os 50 mm na porção central da região.

Vai chover no Natal? E depois dos festejos?

De acordo com o Inmet, entre os dias 26 de dezembro de 2023 e 3 de janeiro de 2024, a semana poderá apresentar volumes expressivos de chuva, maiores que 60 milímetros (mm), da porção central do País devido a possível formação de um canal de umidade desde o Amazonas até áreas da região Sudeste.