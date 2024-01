Ceará espera injeção de R$ 147,2 milhões com turismo no Natal

O estado do Ceará espera gerar uma receita de R$ 147,2 milhões durante este período de Natal, que vai até a próxima segunda-feira, 25. Segundo a Secretaria do Turismo (Setur-CE), a expectativa é de que o Estado receba 940 mil visitantes durante esse período de alta estação.

Segundo balanço da pasta, além da capital Fortaleza, principal portão de entrada no Estado, os destinos litorâneos se destacam e a região de Baturité lidera a preferência na região serrana.

De acordo com a secretária do turismo do Ceará, Yrwana Albuquerque, o setor está confiante, principalmente pelo fato de várias pesquisas apontarem a preferência pelo Ceará.