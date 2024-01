Hospital em Fortaleza tem sessão de fotos natalinas com bebês internados; veja

Uma sessão de fotos natalinas foi produzida no Hospital Geral Dr. Waldemar de Alcântara (HGWA), na Capital, com os bebês internados na Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal. As imagens festivas são tradição da unidade e têm o objetivo de proporcionar momentos especiais para as famílias e a equipe de funcionários, confome a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa).



A psicóloga Renata Viana, que faz parte da equipe do HGWA, explica que as fotos humanizam ainda mais o ambiente da neonatologia hospitalar, onde tudo precisa ser muito cuidadoso, respeitando a singularidade de cada bebê.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As fotos também serviram para marcar a despedida de alguns bebês que estavam recebendo alta hospitalar e que poderão passar o Natal em casa com a família. Outros, ainda internados, terão o primeiro Natal na unidade.