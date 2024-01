Fortaleza ultrapassa Rio e é a cidade mais buscada para Réveillon 2024

Articulista quinzenal do O POVO

Beatriz Cavalcante Articulista quinzenal do O POVO

Das procuras analisadas, a capital cearense registrou aumento de 237,5% comparando as buscas em igual período do ano passado.

Assim Fortaleza ultrapassou as pesquisas por Copacabana, no Rio de Janeiro, e virou líder no ranking da plataforma.

“Somos o destino mais buscado para o ano de 2024 e o terceiro destino mais procurado para viagens de luxo, de acordo com diferentes plataformas online, o que reafirma a veracidade do que está sendo divulgado”, frisa Alxandre Pereira,secretário do Turismo de Fortaleza.

Leia mais Réveillon de Fortaleza não terá fogos, mas show de luzes com drones

Sobre o assunto Réveillon de Fortaleza não terá fogos, mas show de luzes com drones

Veja a lista das cidades mais buscadas para o Réveillon 2024

O ranking mostra ainda que as cidades litorâneas dominam o top 10 dos destinos mais buscados, com grande maioria para praias do Nordeste:

Fortaleza Copacabana (RJ) Salvador (BA) Rio de Janeiro (RJ) Búzios (RJ) Praia de Carneiros (PE) Pipa (RN) Recife (PE) Porto Seguro (BA) Trancoso (BA)

Como será o Réveillon de Fortaleza 2024

Fortaleza terá três dias de festa para o Réveillon 2024, com atrações gratuitas no Aterro da Praia de Iracema.

Dentre os artistas estão Roberto Carlos, Titãs, Ney Matogrosso, Marisa Monte, Bell Marques, Luísa Sonza, Xand, Wesley Safadão, entre outros.