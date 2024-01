Missas de Natal e Ano Novo: confira programação em Fortaleza

A pouco mais de uma semana do fim de 2023, os festejos do período chegam aos preparativos finais em diferentes pontos da Fortaleza. Durante o Natal e o Ano Novo, milhares de católicos deverão se reunir nas igrejas da Capital para celebrar o nascimento de Cristo, no dia 25, e a Confraternização Universal, comemorada em 1° de janeiro.

Os últimos dias do ano também representam o fim do advento, período em que os cristãos se preparam para louvar a chegada de Jesus ao mundo.