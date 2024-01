Beyoncé no Brasil: o que se sabe sobre a visita da cantora

Após 10 anos, a Beyoncé surpreende fãs em Salvador. Confira como foi a passagem da artista durante a estreia do filme "Renaissance: A Film by Beyoncé"

Depois de muito suspense e especulação dos fãs, a cantora Beyoncé desembarcou no Brasil na noite de quinta-feira, 21, em Salvador. Em meio à estreia nacional do filme “Renaissance: A Film by Beyoncé”, a texana surpreendeu os fãs com um vestido prateado e a bandeira do estado do Bahia.

Beyoncé no Brasil: especulação dos fãs

O momento já era comentado nas redes sociais após fãs localizarem um jatinho particular semelhante ao da artista vindo de Nova York em direção ao Brasil.

Uma hora antes da aparição oficial da artista, a guarda municipal confirmou a presença de Beyoncé em solos nordestinos por meio das redes sociais e afirmou que estava fazendo a escolta da cantora.