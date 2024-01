Evento de Natal na Taíba contará com jangadas coloridas no mar

O Natal do Mar é um evento feito pela comunidade da Taíba. A programação começa no dia 23, às 8 horas e encerra à noite com o Auto de Natal na gruta da Taibinha

A Regata de Jangadas Natal do Mar será o primeiro ato da programação deste evento inédito, que promete entrar para o calendário turístico da Praia da Taíba, em São Gonçalo do Amarante. O Natal do Mar, que acontece neste sábado, 23, a partir das 8 horas, terá jangadas coloridas ao mar. Com o foco na economia criativa, o evento foi lançado no último dia 5, no Sebrae Ceará.

O evento trabalha com o protagonismo da comunidade, unindo talentos taibanos para atrair turistas no período natalino. O projeto acontece em parceria com entidades que fazem o Fórum de Turismo do Ceará (Fortur-CE), junto à Associação dos Pescadores da Taíba e a Prefeitura de São Gonçalo do Amarante, com o apoio do Sebrae Ceará.

