Comunidade católica realiza programação natalina para pessoas em situação de rua

Para proporcionar um Natal de acolhimento e solidariedade, a Comunidade Católica Shalom promove, neste domingo, 24, a iniciativa Shalom Amigo dos Pobres. Na ocasião, ocorrerá uma programação especial com foco em atender pessoas em situação de rua em Fortaleza.

O evento inicia às 16 horas da tarde, com a missa natalina na Praça José Bonifácio (Praça do Quinto Batalhão), no Centro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além da missa, a programação conta com um coral de Natal, apresentação teatral e ceia natalina. Nesta edição, o projeto tem como temática "Em busca de um lugar".