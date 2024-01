Ocupação na rede hoteleira cearense chega a 60% na véspera do Natal

Barracas de praia devem ter incremento de 30% neste período de Natal Crédito: AURÉLIO ALVES

A rede hoteleira cearense atingiu uma ocupação entre 55% e 60% para este fim de semana que antecede o Natal, comemorado na segunda-feira, 25 de dezembro.

O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Ceará (Abih-CE), Régis Medeiros, explicou que o número tem começado a crescer e espera um boom maior ainda na semana pós-Natal, com a ocupação superando 96% em Fortaleza no período de réveillon.

Ele destacou também que aqui no Ceará não há um destino que se destaque pela comemoração do Natal, como é o caso de Gramado, no Rio Grande do Sul, e que as pessoas costumam aproveitar mais tempo com a família.



Ele destacou também que aqui no Ceará não há um destino que se destaque pela comemoração do Natal, como é o caso de Gramado, no Rio Grande do Sul, e que as pessoas costumam aproveitar mais tempo com a família.

Já nos bares e restaurantes, durante o período que antecede o Natal já havia um incremento de 10%, puxado principalmente pelas confraternizações de fim de ano, e deve chegar até 30% durante esse período de alta estação.

De acordo com o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Ceará (Abrasel-CE), Taiene Righetto, além das barracas de praia, que geralmente puxam o setor durante o boom turístico, os restaurantes de shoppings, como os fast foods, também têm tido um crescimento considerável.

"A gente tem notado um movimento maior, principalmente pelas pessoas que estão indo comprar presente para o Natal, e acreditamos que neste fim de semana essas lojas de Shopping vão estar bastante cheias", projetou.

Em relação às cidades com maior destaque nos bares e restaurantes, Taiene disse que, além de Fortaleza, cidades litorâneas e o Cariri têm se destacado.