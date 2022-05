Dia Nacional de Bike ao Trabalho terá ações da Prefeitura de Fortaleza

Atividades buscam estimular o uso da bicicleta como transporte no cotidiano, visando promover tanto a saúde do próprio ciclista quanto a preservação do meio ambiente

Como forma de divulgar o Dia Nacional de Bike ao Trabalho, que ocorre nesta sexta-feira, 13, a Prefeitura de Fortaleza organizará eventos para estimular a utilização da bicicleta. As atividades se iniciam às 7 horas, e visam promover o uso do veículo como transporte no cotidiano.

As ações acontecem em três locais da cidade. No Bom Jardim, o evento ocorre no cruzamento entre as ruas Maria Júlia e Oscar Araripe. No Benfica, a atividade será na esquina da Avenida da Universidade com a avenida Treze de Maio. No cruzamento das avenidas Domingos Olímpio e Aguanambi, por fim, haverá uma ação pontual, por volta do meio-dia, também com distribuição de plaquinhas de conscientização.

Sobre o assunto Marido pedala até formar mensagem em mapa no aniversário da esposa: "Amor, te amo"

Projeto oferece bicicletas adaptadas para passeios na Praia de Iracema

AMC faz campanha para estimular o respeito às pessoas autistas no trânsito

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nas regiões com programação ao longo do dia, serão realizados reparos simples nas bicicletas dos participantes e distribuídas plaquinhas conscientizando quanto ao respeito pelos ciclistas. Nos mesmos locais, orientadores da ONG Bike Anjo estarão presentes para auxiliar quem pretende adquirir prática em ir de bicicleta ao trabalho.

Também marcando a data, o passe do Bicicletar estará gratuito para todos os usuários durante esta sexta-feira. O serviço funciona, nas 192 estações, das 5 horas às 23h59min para retirada, e 24 horas por dia para devoluções.

Mais notícias de Fortaleza

Sobre o assunto Monumento em homenagem ao almirante Tamandaré é inaugurado na Beira Mar

Prefeitura busca apoio financeiro do Estado para cercar Parque da Sabiaguaba

Primeira parcela do 13º salário de servidores de Fortaleza será antecipada

Menino de 2 anos ganha aniversário com tema Ecofor e coletores participam da festa em Fortaleza

Veja mapa com mudanças no itinerário de nove linhas de ônibus no Centro

Restauro da estátua de Iracema Guardiã depende do aval da família do escultor

Moto é recuperada após assalto no bairro Monte Castelo, em Fortaleza

Cinco mil árvores de grande porte devem ser plantadas em Fortaleza

Tags