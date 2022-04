AMC faz campanha para estimular o respeito às pessoas autistas no trânsito

Ação reuniu pais e familiares de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) para falar sobre o assunto e distribuir material informativo. Pessoas com autismo, mesmo que não sejam condutoras, têm acesso às vagas prioritárias de estacionamento

Agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) realizaram ação educativa de conscientização sobre o direito ao credenciamento especial de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) às vagas prioritárias, na manhã desta terça-feira, 26. A iniciativa teve a parceria da Associação Fortaleza Azul (FAZ), que é composta por familiares de pessoas com autismo, e distribuiu panfletos informativos sobre o transtorno aos condutores que passavam pela Praça das Flores, no bairro Aldeota.

Em referência ao dia 2 de abril, que é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, o mês inteiro é chamado de Abril Azul com o intuito de dar mais visibilidade ao TEA. A Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, estabelece que autistas são considerados pessoas com deficiência e, portanto, têm acesso às vagas prioritárias de estacionamento. O direito vale mesmo quando a pessoa com autismo não é condutora do veículo.

Fátima Evangelista, agente de trânsito e psicóloga da AMC, trabalha em uma célula de acolhimento ao servidor e coordenou a ação. "Temos trabalhado a questão da conscientização porque, muitas vezes, esse público [autistas] tem o seu direito à vaga preferencial desrespeitado. Quando as pessoas veem um adolescente ou uma criança que não tem uma deficiência visível, eles acabam discriminando, o que faz os autistas se sentirem excluídos", explica.

A presidente da Associação Fortaleza Azul (Faz), Daniela Botelho, conta que a ideia da ação partiu da AMC e que, em seguida, a Autarquia convidou a Faz para unir forças. "Precisamos mostrar à sociedade que nossos filhos também têm direitos. Além dessa blitz de hoje, esse trabalho também está sendo feito dentro da AMC, visando ensinar aos agentes formas de abordagem de pessoas autistas", diz.

Ação da AMC reúne pais de familiares da Associação Fortaleza Azul (FAZ) para a conscientização de condutores quanto ao direito ao credenciamento especial de pessoas com TEA (Foto: Thaís Mesquita)



Como plano de fundo, estudantes do primeiro semestre de Fisioterapia da Universidade Maurício de Nassau (Uninassau) participavam de uma aula introdutória à Fisioterapia Neurológica, com bicicletas adaptadas que pertencem ao projeto Bike sem Barreiras.

Cerca de dez famílias foram convidadas a comparecer à Praça para ajudar na distribuição dos panfletos. A professora Verônica Dourado, mãe da Ana Carla, de 15 anos, foi um dos familiares presentes e falou sobre o desconforto ao estacionar o carro em vagas preferenciais. Segundo ela, os olhares de julgamento das pessoas ao redor são quase certos. "Eu colei adesivos no meu carro que dizem 'Nem toda deficiência é visível'. Nunca fui abordada, mas sempre acontece de algumas mães tirarem o seu filho de perto de nós", conta.

Como fazer o credenciamento às vagas prioritárias

Para obter o certificado de credenciamento às vagas prioritárias é necessário procurar o site/aplicativo da AMC ou ir presencialmente aos Vapt Vupts da Messejana e do Antônio Bezerra.

Os documentos necessários são:

RG;

CPF;

Comprovante de endereço atualizado;

Laudo médico atualizado que comprove a condição.

Após a avaliação da documentação necessária, o beneficiário receberá um certificado a ser colocado no painel do carro de forma visível aos olhos dos agentes que realizam a fiscalização. O documento tem validade de cinco anos.



