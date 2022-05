Prefeitura busca apoio financeiro do Estado para cercar Parque da Sabiaguaba

A Prefeitura de Fortaleza pretende cercar o Parque da Sabiaguaba e busca apoio financeiro do Governo do Estado para fazer essa intervenção. A informação foi dada em entrevista ao O POVO por Luciana Lobo, titular da da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma). A medida atende recomendação da promotora Jacqueline Faustino, do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), divulgada na última semana.

Conforme a secretária, o cercamento já era algo que estava sendo estudado pela administração municipal, mas a questão esbarrava na falta de recursos para a implantação. “Nossa visão de implantação da cerca não é para toda a área de proteção ambiental da Sabiaguaba”, enfatiza a gestora. “A partir da resposta (do Governo do Estado), iniciaremos as tratativas. É uma intenção, essa é a palavra mais adequada”, definiu.

Em relação às outras medidas sugeridas pelo órgão estadual, a gestora disse que a viabilidade está sendo estudada por equipes da secretaria. Ela apontou, contudo, para a dificuldade de adotar alguma das medidas propostas, como as câmeras de videomonitoramento. “Vão ser colocadas onde? Como funcionará em relação à energia elétrica? Como ter uma câmera em uma duna, vai ficar presa onde?”, argumentou a secretária, reforçando que a pasta foi notificada da recomendação na última sexta-feira.

A respeito das placas informativas, também sugeridas pelo MPCE, Luciana afirmou que já estavam em processo de instalação, antes mesmo da recomendação emitida pelo Ministério Público. Até agora, segundo a secretária, já foram instaladas duas, como teste para a implantação de outras. Outras medidas sugeridas pela promotora, como a criação de bases móveis para fiscalização, não foram comentadas pela gestora.

Nesta quarta-feira, 11, o prefeito José Sarto (PDT) divulgou que deve acontecer uma atualização do plano de manejo da Sabiaguaba. Luciana Lobo reforçou que esse novo plano é feito devido a uma previsão legal e a existência de alterações na região, como a construção da estrada que faz a conexão de Fortaleza com o município de Aquiraz. “Partimos para a revisão sem ter nenhuma pré-disposição. Os estudos ambientais vão indicar para a gente o que deve ser revisto ou não”, garante a secretária, ressaltando que a atualização será feita de forma participativa.

“Não há uma visão unicamente da gestão e os estudos ambientais vão indicar as necessidades”, aponta Luciana. Os planos de manejo são documentos técnicos que norteiam a gestão ambiental para o melhor uso e aplicação de programas de preservação das áreas verdes da Cidade. No caso dos parques urbanos, as diretrizes são voltadas ao uso público e à capacidade de suporte, para ordenar a utilização ambientalmente correta.

Além da revisão do plano da Sabiaguaba, outros 23 parques urbanos serão beneficiados com a criação de planos de manejo até 2023, entre eles o Parque Rachel de Queiroz e o Parque Rio Branco. A estratégia busca nortear as políticas ambientais e garantir a conservação de territórios protegidos, segundo a Prefeitura. Em anúncio, Sarto também divulgou que está sendo finalizada a preparação do edital para a elaboração de planos de manejo para cinco unidades de conservação.



(Colaborou Mirla Nobre/O POVO)

