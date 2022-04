Marido pedala até formar mensagem em mapa no aniversário da esposa: "Amor, te amo"

Uma declaração de amor inusitada viralizou no Twitter na última semana. O ciclista Claudio Andrey Alexandrino usou um aplicativo de monitoramento para fazer uma surpresa à namorada: pedalando, ele escreveu nas ruas a frase "Amor, eu te amo". Em entrevista ao O POVO, o ciclista conta como espera que o ato inspire casais acerca do amor.

Claudio mora em Umuarama, no noroeste do Paraná, e usou o aplicativo Strava para marcar o trajeto percorrido. Após estudar o mapa da cidade, o ciclista percorreu as ruas de forma a traçar no aplicativo a frase "Amor, te amo".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Meu pai escreveu: "Amor, te amo" no percurso de bike do Strava porque esse fim de semana é aniversário da minha mãe.



O último romântico. pic.twitter.com/dYSKNB2s3h — Alissandrini (@alissandrini_) March 25, 2022

O esposo fez a homenagem a Celina Gomes Prado, professora que fez aniversário no dia 27 de março. O presente foi elaborado das 23h do dia 24 até a 1h30 do dia 25. Ele utilizou um aplicativo chamado Strava, que monitora e rastreia exercícios físicos, incorporando recursos de redes sociais, como compartilhamento de dados.

A missão

Ano passado, Cláudio comprou duas bicicletas. Logo o casal se apaixonou pelo ciclismo e até passou a utilizar o transporte para sua locomoção.

Aproximando-se da data do aniversário de Celina, Claudio pensou em dar um presente diferente à esposa, com a qual tem um relacionamento desde 1997. Após sugestão de uma amiga, passou a estudar as ruas da cidade e percebeu que poderia escrever a palavra "amor" e a frase "eu te amo" nas proximidades da escola que estudavam no ensino médio, o Colégio Monteiro Lobato, onde se conheceram e começaram a namorar.

Preocupada com o marido saindo à noite, Celina não queria que ele saísse durante a noite. Mas Cláudio foi mesmo assim, sendo monitorado pela filha, Sara.

A cada letra que Cláudio terminava, ele tirava uma foto. E tudo deu certo durante o primeiro percurso, quando escreveu a palavra "amor". Mas quando foi para a frase "te amo", enquanto escrevia a letra "M", começou a chover torrencialmente.

A chuva atrapalhou seu campo de visão e a frase saiu errado, o que fez o ciclista voltar em outro dia para continuar o percurso. No momento em que terminou a frase, o esposo comemorou e registrou.



Ao chegar em casa, publicou o percurso na rede social do aplicativo e compartilhou com a esposa, que ficou feliz e finalmente entendeu o motivo de todo o esforço do marido em andar de bicicleta à noite.

A repercussão

A filha mais velha do casal postou o ato de amor do pai no Twitter, enquanto eles viajavam no final de semana para um local com pouco sinal de internet. Com a surpresa da repercussão, Sara teve que avisar aos seus pais o que ela tinha feito.

A declaração de amor repercutiu e fez com que o casal ficasse conhecido no estado. Mais que isso: fez com que sua história de amor fosse apreciada. Cláudio espera que o presente dado à esposa sirva de exemplo. "Se essa história puder inspirar alguém, numa pós pandemia e de guerra, eu já fico muito feliz".

A publicação que foi publicada no dia 25 de março já conta com mais de 210,2 mil curtidas no perfil da filha, além de 5 mil comentários e 16 mil retweet.

O casal

Celina teve um filho ainda na adolescência e isso fez com que se casassem bem jovens. Mas só em 12 de junho de 2017, dia dos namorados, que eles se casaram. Mas Cláudio garante que os anos juntos foram "mágicos".

"Acreditamos muito na nossa união, por mais que tenhamos passado por dias difíceis, nesses dois anos difíceis de pandemia, o amor prevalece, ajuda e engrandece", sustenta.

Tags