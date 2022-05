Cinco mil árvores de grande porte devem ser plantadas em Fortaleza, em comunidades carentes, parques urbanos, vias e prédios públicos, tendo os trabalhos já sido iniciados na avenida Beira Mar e no novo Gonzaguinha do bairro José Walter. Conforme a Prefeitura, as áreas que recebem o plantio já terão o sombreamento imediato, pois as árvores serão transplantadas já desenvolvidas e com copa cheia. A logística é diferente das mudas jovens, que são comumente plantadas em vias e prédios públicos.

Com investimento de R$ 9,4 milhões e ordem de serviço assinada nesta quinta-feira, 12, pelo prefeito José Sarto (PDT), o projeto conta com recursos do tesouro municipal e financiamento do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF). O cronograma total dos serviços deve se estender por 18 meses, até novembro de 2023.

Na orla de Fortaleza, 101 árvores serão plantadas, além da colocação de grama, forração com salsa de praia e arbustos. A ideia é que as condições para caminhar sejam mais convidativas, com maior conforto térmico.

O prefeito José Sarto ponderou, durante assinatura da ordem de serviço no calçadão da Beira Mar, que a ação faz parte do investimento em um programa sustentável para o meio ambiente. “É um plano ousado e inédito para arborizar a Cidade. E não é só aqui, mas em todas as obras que nós estamos fazendo em grandes avenidas. Vamos transformar Fortaleza numa cidade muito bem arborizada”, garantiu o mandatário.

Desde o início da gestão, em 2021, a administração municipal já fez o plantio de 30 mil mudas em diferentes pontos da Capital.

O secretário da Infraestrutura, Samuel Dias, disse que as árvores serão plantadas à medida que obras na Cidade forem sendo entregues. “Dependendo do projeto, vamos optar por uma planta mais decorativa ou uma frutífera”, explicou o gestor.

Além de vias públicas, equipamentos públicos também devem receber o plantio, como escolas e creches. “É uma forma de darmos uma lição para as crianças do meio ambiente na nossa cidade”, enfatizou Dias.

Entre as espécies utilizadas para o plantio, estão: Sete Copas, Ipês Rosa, palmeiras Rabo de Raposa e Bismark, coqueiros, Flamboyant, cajás e pitangueiras.

Dias afirma que o contrato firmado pela Prefeitura também inclui a manutenção das plantas após o plantio para que elas possam se enraizar no espaço e se adaptar às condições existentes, com o mínimo de perda.

Luciano Lobo, secretária do Urbanismo e Meio Ambiente, explicou que o transplante das árvores adultas acelera o ganho ambiental. “Traz benefícios imediatos ao local, com melhoria do microclima e da umidade. O pedestre ganha sombra e um clima mais agradável”, apontou em nota.



