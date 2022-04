Projeto oferece bicicletas adaptadas para passeios na Praia de Iracema

Os usuários podem contar com o auxílio de profissionais e alunos do curso de fisioterapia da Uninassau

O projeto Bike sem Barreiras terá mais uma edição neste sábado, 23, na Praia de Iracema. Com passeios inclusivos, a programação acontece a partir das 8 horas e tem como objetivo oferecer lazer e e integração com o espaço público às pessoas com deficiência física, mobilidade reduzida ou autismo em Fortaleza. Para participar, o cadastro deve ser realizado diretamente no local, apenas com um documento de identificação com foto. Não é necessário agendamento prévio.

Sobre o assunto Messejana recebe nova unidade do VetMóvel a partir desta quinta-feira

Um dia de arvorismo no Parque do Cocó

Estado e Prefeitura anunciam ampliação de leitos infantis após alta de síndromes gripais

Os passeios inclusivos ocorrem quinzenalmente, de 8 às 12 horas, ao lado do Centro Cultural Belchior e em frente ao projeto Praia Acessível, na Praia de Iracema.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A população tem acesso a três modelos de bicicletas adaptadas:

- Handbike: triciclo adaptado para ser pedalado com as mãos;

- Bicicleta dupla: pedalada por uma pessoa com deficiência visual e pelo seu acompanhante;

- 'The Duet': adaptada com uma cadeira de rodas no lugar da roda dianteira, para usuários com tetraplegia ou deficiência múltipla.

Os usuários contam ainda com o suporte de profissionais e alunos do curso de fisioterapia da Uninassau, disponíveis para orientá-los e conduzir as bicicletas, quando necessário.

O projeto, realizado desde setembro do ano passado, é uma iniciativa da prefeitura, por meio da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), em parceria com a Uninassau.

Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags