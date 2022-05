Menino de 2 anos ganha aniversário com tema Ecofor e coletores participam da festa em Fortaleza

O menino fez aniversário nessa quarta-feira, 11, e ganhou uma festa com o tema de Ecofor preparada pela família

Nada de Homem-Aranha ou Super-Homem, os verdadeiros “heróis” para o pequeno Wesley Mendes, de 2 anos, são os coletores de lixo de Fortaleza. O menino, que fez aniversário nessa quarta-feira, 11, no Joaquim Távora, ganhou uma festa preparada pela família com o tema de Ecofor Ambiental, empresa responsável pela coleta de lixo na cidade.

Em entrevista ao O POVO, a mãe da criança, Gleyce Mendes, contou que apesar de ainda não saber falar, Wesley sempre demonstrou carinho e admiração pelos profissionais. “Todas as segundas, quartas e sextas, quando o caminhão do lixo passa, ele fica muito empolgado. Se está dormindo e escuta o barulho do carro, levanta na mesma hora e quer de toda forma ver o pessoal que trabalha na coleta”, disse a dona de casa.



Segundo ela, a troca de carinho entre criança e coletores de lixo é mútua. Sempre que estão na rua e avistam o pequeno, os profissionais fazem questão de parar e cumprimentar o garoto. Por isso, a mãe de Wesley decidiu que o ideal seria agradar o filho e homenagear os coletores com o tema de aniversário.

“Ele não sabe falar e nem dizer se prefere o personagem ou herói tal. Então, resolvi fazer uma festa de algo que vejo que ele realmente gosta. Junto com minha comadre, organizamos tudo. Mandei fazer o uniforme e o bolo com o tema de Ecofor”, detalhou Gleyce.



Com preparativos prontos, só faltava a presença dos "heróis da festa" para deixar o momento ainda mais especial. Na última segunda, 09, enquanto passavam pela região da casa da família de Wesley, os coletores receberam o convite para participar do aniversário.

“Wesley ficou muito feliz quando viu a presença dos meninos. Eles só fizeram uma paradinha rápida para tirar uma foto com ele, já que estavam durante o horário do expediente, mas foi o suficiente pra ocasião se tornar ainda mais especial”, destacou a mãe da criança.



