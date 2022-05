Moto é recuperada após assalto no bairro Monte Castelo, em Fortaleza

Uma motocicleta que havia sido roubada foi recuperada na noite dessa quarta-feira, 11, pela Polícia Militar do Ceará (PMCE). O crime aconteceu no bairro Monte Castelo, em Fortaleza. O veículo foi localizado no bairro Cristo Redentor. Outra moto subtraída no crime ainda não foi encontrada.

Após ser localizado, o veículo foi encaminhado para o 34º Distrito Policial (DP). Um Boletim de Ocorrência (B.O) foi registrado para que fosse efetuada a entrega do veículo ao proprietário.

O caso foi transferido à Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC), unidade responsável por conduzir a investigação. As investigações continuam no intuito de identificar os autores do crime, bem como localizar a outra moto subtraída na ação criminosa.



