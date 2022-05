Primeira parcela do 13º salário de servidores de Fortaleza será antecipada

Primeira parcela do 13º salário de servidores de Fortaleza é antecipada. De acordo com prefeito José Sarto (PDT), o dinheiro será pago no dia 1º de junho, 20 dias antes do previsto. Ele calcula 35.645 servidores, sendo 14.251 aposentados e 3.438 pensionistas.

"Com a antecipação, a Prefeitura demonstra saúde fiscal e compromisso com servidores, contribuindo também com a retomada econômica em Fortaleza", afirmou Sarto nas redes sociais.

A governador do Ceará, Izolda Cela (PDT), também anunciou, na quarta-feira, 11, a antecipação da primeira parcela dos servidores estaduais, que deverão receber o pagamento no dia 17 de junho.

Ao todo, mais de 160 mil servidores devem ser beneficiados com a medida, entre ativos e inativos. Essa antecipação, deve representar uma injeção de mais de R$ 500 milhões nos cofres públicos em junho, fazendo a folha de pagamento do estado saltar de cerca R$ 1,33 bilhões para quase R$ 1,9 bilhões.

A governadora Izolda Cela destacou que a medida vai ajudar a estimular a economia. "É importante para a economia porque é dinheiro circulando, com repercussões nos serviços e nos comércios. Tudo isso é um circuito que precisa ser bem ativo". (Colaboração Adriano Queiroz)





