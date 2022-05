Monumento em homenagem ao almirante Tamandaré é inaugurado na Beira Mar

Ação faz parte das atividades promovidas pela Marinha do Brasil (MB) para celebrar o bicentenário da independência do Brasil

Um monumento em homenagem ao almirante Tamandaré foi inaugurado na tarde desta quarta-feira, 11, na Beira Mar de Fortaleza. A ação faz parte das atividades promovidas pela Marinha do Brasil (MB) ao longo deste ano para celebrar o bicentenário da independência do Brasil, que ocorreu no dia 7 de setembro de 1822.

A cerimônia de inauguração foi presidida pelo comandante da Marinha, o Almirante de Esquadra Almir Garnier Santos. Ao O POVO, ele explicou que acredita que o monumento pode se tornar um novo cartão postal para a Capital, atraindo moradores e visitantes que passarem pelo local.

"Fortaleza é uma cidade turística, todos os brasileiros adoram vir para cá. Aqui, nós estamos em um ponto nobre dessa orla maravilhosa, e tenho certeza que o monumento, que eu acho muito bonito e imponente, vai ser um ponto de fotografia. Eu acredito que a estátua do Almirante Tamandaré vai ser um novo cartão postal para Fortaleza."

A estátua conta com um QR code que dá acesso a um site com informações sobre o Almirante Tamandaré, considerado herói e patrono da Marinha do Brasil. Durante o evento de inauguração aberto ao público, os frequentadores presenciaram apresentação musical da banda formada por alunos da Escola de Aprendizes-Marinheiros do Ceará e componentes da banda do Grupamento de Fuzileiros Navais de Natal.

Também estiveram presentes na ocasião alunos do Colégio Cívico-Militar Batalha do Riachuelo e do 3º Colégio da Polícia Militar do Ceará Tenente Mário Lima, além de crianças e adolescentes que fazem parte do Programa Forças no Esporte (PROFESP) e dos Escoteiros do Mar Marcílio Dias. Uma ação cívico-social foi realizada na Escola Estadual de Ensino Médio Dragão do Mar.

"O Brasil precisa de valores, em quem se inspirar. Os jovens precisam olhar para frente e ver pessoas que deram tudo para que nós tivéssemos o que nós temos hoje neste grande País. E Tamandaré representa tudo isso: entrega, valor moral e juventude, já que ele entrou na Marinha com 15 anos e trabalhou 66 anos para que nós tivéssemos essa nação cheia de potencialidades", pontuou o camandante.

Almirante Tamandaré

Joaquim Marques Lisboa, o almirante Tamandaré, nasceu no dia 13 de dezembro de 1807, no Rio Grande do Sul. Ele dedicou 66 anos da vida dele à Marinha do Brasil, quando participou de episódios decisivos na formação do País, como as lutas pela independência do Brasil e a Guerra do Paraguai.

O patrono, de acordo com a Marinha, tinha como pontos fortes a "honradez e a extrema lealdade à nação brasileira". Os exemplos e virtudes servem como inspiração para as atuais gerações de marinheiros e para os brasileiros de diferentes gerações. Ele faleceu em 20 de março de 1897.

