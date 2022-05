Veja mapa com mudanças no itinerário de nove linhas de ônibus no Centro

Nove linhas de ônibus que passam pelo Centro de Fortaleza terão itinerário modificado por causa das mudanças no tráfego da região após a inauguração das obras na Praça Castro Correia, também conhecida como Praça da Estação ou Estação das Artes. A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) informou que as modificações serão válidas a partir do dia 14 de maio. As mudanças também modificam o tráfego da rua Senador Alencar e rua São Paulo.

A Etufor anunciou que as paradas da rua Senador Alencar serão desativadas com o novo itinerário.

As linhas 101, 102, 108, 110 e 140, que utilizam a rua São Paulo, passarão a ir pela rua Barão do Rio Branco, logo depois passam pela rua Dr. João Moreira e retornam para a rua Castro e Silva.

As linhas 302, 305, 390, 670, vindas da Rua Gal Sampaio, voltam pela Rua Senador Jaguaribe, Dr. João Moreira e pegam a Rua Castro e Silva.

Linhas com alteração no itinerário

101 - Beira Rio

102 - Vila Santo Antônio / Nossa Senhora Graças

108 - Santa Maria / Bairro Ellery

110 - Vila do Mar / Centro

140 - Vila do Mar/Centro II/ES

302 - Rodolfo Teófilo/José Bastos

355 - Siqueira/José Bastos

390 - Parangaba/João Pessoa

670 - Sítio São João/Centro

Durante os primeiros dias, para auxiliar no processo de adaptação aos novos itinerários, agentes do Sindiônibus estarão nas paradas alertando os passageiros sobre as mudanças nas linhas do transporte coletivo.

Desde março de 2022, as paradas das linhas de ônibus nos arredores da Praça Castro Correia foram requalificadas. As linhas passaram a trafegar junto à calçada no contrafluxo da rua General Sampaio. Outro ponto que também continua ativo localiza-se em frente ao Centro de Turismo do Ceará (Emcetur), na Rua Castro e Silva, no sentido Centro-Aldeota.

