Prefeitura: projeto Beira-Rio, na Barra do Ceará, será entregue em 2022

Prefeito José Sarto (PDF) visitou local nessa segunda-feira, 21, e disse que obra será "a Beira Mar da Barra do Ceará"; prefeitura promete entrega do projeto Beira Rio ainda este ano

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), visitou, nessa segunda-feira, 21, o canteiro do projeto Beira-Rio, na Barra do Ceará. A obra, segundo a gestão municipal, está concluída em 60%, e visa requalificar a orla do rio Ceará.

O projeto envolve a construção de um calçadão, na avenida José Lima Verde, e de boxes e quiosques, que devem abrigar quarenta permissionários para venda de alimentos e bebidas. Haverá também um muro, que servirá de mirante, por toda a extensão do Beira-Rio.

A Prefeitura promete, ainda nova iluminação, academias ao ar livre, mobiliário urbano, bicicletários, estacionamento e posto de guarda-vidas. A área total do projeto Beira-Rio é de 33 mil metros quadrados.

Parte da área para pedestres já está construída, e duas quadras poliesportivas que fazem parte do projeto já foram entregues. Sarto disse que o Beira-Rio será "a Beira Mar da Barra do Ceará", e que o objetivo é concluir a obra em 2023. O orçamento é de R$ 11 milhões.

A assessoria de comunicação da Prefeitura, porém, apresentou metas mais ambiciosas. Segundo o texto publicado no site do órgão, o projeto Beira-Rio tem conclusão prevista para o segundo semestre de 2022.

