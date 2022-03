UFC convoca 872 candidatos suplentes para ocupar vagas remanescentes

A Universidade Federal do Ceará (UFC) convocou, nesta segunda-feira, 21, 872 candidatos do banco de suplentes do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para ocuparem vagas de desistência, matrículas não confirmadas e cancelamentos.

>> Veja lista dos suplentes convocados pela UFC: Clique aqui para baixar o PDF.

Os candidatos selecionados deverão fazer a ativação da matrícula a partir desta terça-feira, 22, até quinta-feira, 24, pelo Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) para garantir a vaga.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine





Sobre o assunto Estudantes e professores da UFC se manifestam por melhores condições de retorno às aulas presenciais

Estudante da UFC cria programa para acelerar diagnóstico de Covid-19

Ministro da Saúde diz que não vai decretar fim da pandemia "sozinho"

Cearense faz campanha para livro de contos sobre vida vigiada por câmeras



Para se entrar no SIGAA, os candidatos devem fazer um autocadastro no sistema, informando dados como nome, CPF e data de nascimento. As informações precisam ser idênticas às prestadas na inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Veja todas as orientações no site do Sisu na UFC.

Tags