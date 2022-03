Requalificado há menos de um mês, Parque Rachel de Queiroz registra descarte irregular de lixo

Os moradores do entorno do local têm reclamado constantemente desse descarte irregular, os principais relatos são sobre o mau cheiro de alguns pontos

Após denúncias de um ouvinte da Rádio O POVO CBN em relação ao descarte irregular de lixo no Parque Rachel de Queiroz, a reportagem flagrou um homem jogando material de construção no local. O Parque foi entregue reurbanizado no dia 15 de janeiro e já é possível identificar pontos onde há descarte de resíduos como espigas de milho, papelão e material plástico.

Sobre o assunto Mourão negocia candidatura ao Senado Federal pelo menos desde abril de 2021, diz portal

Após falhas em duas linhas, trens voltam a circular em São Paulo

Janela para troca de partido sem perda de mandato começa nesta quinta-feira

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nas imagens, é possível ver um pedaço de madeira sendo jogado pelo homem e mais alguns pedaços dentro de um carrinho de mão. Veja no vídeo abaixo.

Os moradores do entorno do Parque Rachel de Queiroz têm reclamado constantemente do descarte irregular, os principais relatos são sobre o mau cheiro, principalmente no trecho cortado por canal.

Através de nota, a Secretaria da Gestão Regional (Seger) afirmou que enviará, ainda nessa quinta-feira, 3, equipe para realizar a limpeza do local e que a população deve ser parceira da gestão pública. "Na região, a coleta domiciliar é realizada sempre às segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 19 horas. A orientação é que os resíduos sejam ensacados e deixados na calçada, em frente a cada residência e somente nos dias de coleta", afirma a nota.

A Seger afirma ainda que solicitações de limpeza podem ser feitas pela população por meio da Central 156, por telefone e aplicativo, ou ainda na sede da Regional 3, localizada na Avenida Jovita Feitosa, 1264, no bairro Parquelândia.

Com informações da repórter Mônica Damasceno





Tags