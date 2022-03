Praia de Iracema tem manhã de inclusão e lazer para pessoas com deficiência

Os passeios ciclísticos inclusivos ocorrem quinzenalmente, de 8h às 12h, ao lado do Centro Cultural Belchior. O Praia Acessível, que leva pessoas com deficiência para entrar no mar com auxílio das chamadas "cadeiras anfíbias", é ofertado de terça-feira a domingo, das 8h30min às 13h30min

A manhã deste sábado, 19, foi de lazer para pessoas com deficiência física e baixa mobilidade que decidiram aproveitar a fim de semana na Praia de Iracema. No calçadão, acontecem os projetos Praia Acessível e Bike sem Barreiras. Além de atender o público em geral, neste sábado os projetos fizeram parte da diversão de 25 beneficiários do cartão gratuidade da pessoa com deficiência.

"O Bike sem Barreiras conta com o apoio da Prefeitura e com os alunos e professores voluntários da Uninassau. Vem bastante gente procurar e a acaba que fica integrado com o Praia Acessível. Como um fica em frente ao outro, as pessoas acabam conhecendo os dois e se interessando", afirma Claudia Pupo, professora de Fisioterapia no centro universitário.

Claudia explica que estão disponíveis três modelos de bicicletas: um triciclo adaptado para ser pedalado com as mãos, conhecido como "handbike"; uma bicicleta dupla, que é pedalada por um voluntário e uma pessoa com deficiência; e uma bike adaptada com uma cadeira de rodas no lugar da roda dianteira.

A estudante de Pedagogia Edilene Rodrigues, 33 anos, conta que conhece o Praia Acessível desde 2016 e acabou conhecendo o Bike Barreiras "por ser um conjunto". "Quase toda semana estou aqui e é uma experiência muito boa. Tenho um triciclo adaptado em casa que me dá uma liberdade a mais para a minha autonomia. Acho muito bom o projeto por que possibilita para as pessoas que não tem condições de ter uma bicicleta adaptada própria", afirma. "Com eles a gente desenvolve as nossas habilidades, descobre a capacidade que a gente tem. São descobertas que a gente só tem na vivência.



Os passeios ciclísticos inclusivos ocorrem quinzenalmente, de 8h às 12h, ao lado do Centro Cultural Belchior. Para participar, o cadastro deve ser realizado diretamente no local, sem necessidade de agendamento prévio.

Já o Praia Acessível, que leva pessoas com deficiência para entrar no mar com auxílio das chamadas "cadeiras anfíbias", é ofertado de terça-feira a domingo, das 8h30min às 13h30min. Para participar, é necessário fazer agendamento prévio pelo e-mail [email protected].

Balneabilidade

Apenas 12 praias de Fortaleza estão próprias para banho neste final de semana. A maioria dos trechos está na área leste da orla, que compreende a Praia do Futuro. Já a área oeste é a com menos locais recomendados para banho.

Conforme boletim da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), a intensidade das chuvas na Capital contribui para a deterioração da qualidade das águas nas praias porque uma grande quantidade de esgotos sem tratamento, lixo e outros detritos é carreada através de galerias e canais de drenagem. A orientação da autarquia é que banhistas evitem banho com a ocorrência de chuvas.

