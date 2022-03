Mulher fica ferida após desabamento de laje em Fortaleza

O caso ocorreu no bairro Autran Nunes

Uma mulher ficou ferida na manhã deste sábado, 19, após o desabamento de uma laje no primeiro andar de uma casa localizada na rua Cardeal Arcoverde, no bairro Autran Nunes, em Fortaleza. Ela foi levada ao hospital Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro.

Conforme informou a filha da vítima ao Corpo de Bombeiros, a laje desabou por não ter suportado o peso dos materiais que estavam presentes nela, uma vez que sua mãe costumava acumular coisas no local.

A mulher foi resgatada pelos agentes e apresentou escoriações leves e dor no quadril, precisando ser imobilizada e levada a uma unidade hospilatar para realização de exames e tratamento.

