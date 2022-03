Cotidiano de crianças da comunidade do Pirambu vira livro-book

As fotografias que compõem o livro são demonstrações do cotidiano das crianças

Crianças do bairro Pirambu que participaram de oficinas de fotografia do Instituto Cai Cai Balão terão suas imagens transformadas em livro-book. O livro será lançado na sede do Instituto, no mesmo bairro em Fortaleza, nesta sexta-feira, 25, às 18 horas.

As oficinas do “O Rio Que Traz – Ser criança na beira da vida” foram realizados com crianças da comunidade de 5 a 14 anos, em novembro de 2021.

Durante as aulas, os pequenos puderam aprender sobre fotografia e técnicas, além de manusearem equipamentos fotográficos pela primeira vez.

As câmeras do projeto foram disponibilizadas para que as crianças as levassem para casa e fizessem os registros na própria comunidade. Assim, elas puderam capturar registros pessoais, urbanos, familiares, políticos e sociais de suas vivências no Pirambu, sejam elas nos barcos dos pescadores, na praia ou nas ruas da comunidade.

A coordenação e desenvolvimento é do fotógrafo e jornalista turco, Emrah Kartal, residente no Brasil desde 2010 e no Ceará desde 2013. No bairro Pirambu, ele tem registrado a comunidade "para além das fronteiras geográficas, sociais e culturais que assolam esta região de Fortaleza", informa a nota sobre o projeto.

O projeto é apoiado pelo VIII Edital das Artes de Fortaleza - Secultor e conta com apoio institucional do Instituto Compartilha.



