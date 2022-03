Com batuque e chuva, 600 mudas são plantadas no Parque do Cocó

Reflorestação ocorreu na manhã de hoje, 20. O plantio promovido pela Festa Anual das Árvores (FAA) substitui as 300 plantas perdidas no incêndio do Cocó, no final de 2021

O Parque do Cocó recebeu o plantio de 600 mudas de árvores nativas na manhã desse domingo, 20, o primeiro dia da Festa Anual das Árvores (FAA). O evento é comemorado entre os dias 20 e 27 de março e, em 2022, promove a valorização das plantas nativas. A reflorestação ocorreu em uma das áreas mais afetadas pelo incêndio do Cocó há cinco meses, na Aerolândia. Na época, foram perdidas 300 árvores em 72 quilômetros quadrados (km²) incendiados.

De acordo com o secretário estadual de Meio Ambiente, Artur Bruno, o objetivo é plantar 10 mil mudas até o final deste mês. Para isso, a Secretaria de Meio Ambiente (Sema) contará com a colaboração dos 10 mil Agentes Jovens Ambientais (AJA) espalhados pelo Ceará, dos quais 1.100 são de Fortaleza.

Sobre o assunto Cocó: Área atingida por incêndio foi maior que a estimada e chega a 46 hectares

Incêndio no Cocó: Secretaria promete plantar o dobro de árvores perdidas

Dois animais são resgatados pelo Corpo de Bombeiros na Capital e RMF

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já até o final de 2022, a ideia é o plantio de 100 mil árvores nativas, com apoio de 151 municípios e 20 Unidades de Conservação estaduais, além de cerca de 300 escolas estaduais, ONGs, instituições públicas e empresas privadas.

Um dos grupos é representado pela Brigada da Natureza, projeto de conscientização ambiental promovido pela ONG Aquasis e pelo Serviço Social do Comércio (Sesc/CE) em Iparana, na Caucaia. O grupo de percussão da Brigada tocou na abertura do evento, em uma apresentação que envolveu o público.

“Eles mesmos juntam os grupos de amigos da escola e decidem no dia X fazer a limpeza de praia. Aí vai todo mundo com sacola, fazem parcerias com empresas de catadores de lixo, pegam luvas no posto de saúde, e vão fazendo o trabalho entre eles mesmos”, conta Jefferson Maurício, 24, monitor de percussão da Brigada da Natureza. Essa proatividade é disseminada entre os irmãos dos brigadistas e até mesmo pelas pessoas conscientizadas.

Os alunos são selecionados entre o 5º e 8º ano do ensino fundamental, sendo envolvidos em atividades de teatro, poesia e música. "Eu fico até triste que o projeto não exista em todos os lugares", confessa Jefferson, que foi brigadista aos 15 anos e vê a Brigada da Natureza como um transformador de vidas e de realidades.

As árvores serão acompanhadas por dois anos por meio do aplicativo Here is Green, no objetivo de quantificar a mortalidade de plantas de reflorestamento. Assim, a FAA estimulará que todas as pessoas que plantarem mudas baixem o aplicativo e cadastrem a árvore. Basta tirar uma foto da muda plantada, dar nome a ela e indicar onde ela foi plantada para o aplicativo. Por enquanto, o aplicativo está disponível para os sistemas Androids, mas deve chegar à Apple ainda nesta semana, informa.

Tags